Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hâkim, cumhuriyet savcısı yardımcıları ve adliye personeline "UYAP Uygulamaları ve Teknik Destek Hizmet İçi Eğitimi" verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca 12-16 Mayıs tarihleri arasında adliye konferans salonunda gerçekleştirilen programda Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS), e-Duruşma ve Adli Bilgilendirme Sistemi gibi dijital yargı araçlarının işleyişine dair kapsamlı ve uygulamalı eğitimler verildi. Verilen eğitimlerde dijital sistemlerin etkin kullanımı, teknik sorunların çözüm yolları, bilgi güvenliği, vatandaş odaklı hizmet başlıkları ile SEGBİS ve e-Duruşma oturumlarında uzaktan yargılama süreçlerinin temel ilkeleri, bağlantı adımları, güvenlik önlemleri ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek pratik bilgiler detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca Ankara Batı Adliyesi tarafından hayata geçirilen "Adli Bilgilendirme Sistemi" de program kapsamında tanıtıldı. Sistem aracılığıyla adliye içerisindeki ekranlar üzerinden vatandaşlara Adalet Bakanlığı’nın dijital projeleri ve uygulamaları hakkında anlaşılır ve güncel bilgiler sunuluyor.

Eğitimle hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor

UYAP, SEGBİS, e-Duruşma, e-Tebligat gibi hizmetlerle ilgili içeriklerin dijital panolarda yer alması hem şeffaflık hem de hizmete erişim açısından katkı sağlıyor. Hâkim, cumhuriyet savcısı yardımcıları ile adliye personelinden oluşan toplam 210 kişinin katıldığı eğitimde dijital sistemlerin kullanım verimliliğinin artırılarak, kullanıcı yetkinliği ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflendi.

Eğitim programında bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, UYAP, SEGBİS ve e-Duruşma projelerindeki dijital dönüşümün adalet sistemine sağladığı önemi vurguladı. Bu projelerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ödüllerle tescillendiğini belirten Gökçe, Adalet Bakanlığı’nın dijitalleşme vizyonunun adaletin hızlı, erişilebilir ve şeffaf bir biçimde tecelli etmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen törene Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Batı Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Erol Özdemir, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ersin Yalçın katıldı. Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.