Siirt’in Doğan Mahallesi’nde kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol ve zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında, Şavuran mevkii 1236. Sokak’ta kilitli parke taşı döşeme işlemi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Belediye yetkilileri, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapı düzenlemelerine ağırlık verildiğini belirterek, yürütülen çalışmalarla şehir estetiğinin ve ulaşım konforunun artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.