Siirt’in Tillo ilçesine bağlı köylerde içme suyu ve atıksu altyapısı güçlendiriliyor.

Siirt İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılı içinde Tillo ilçesine bağlı 3 köyde içme suyu ve atıksu projeleri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Gerçekleştirilen 3 proje için toplam 753 bin lira yatırım yapıldı.

2025 yılı programı çerçevesinde ise ilçeye bağlı 2 köyde uygulanmak üzere 2 içme suyu ve atıksu projesi planlanırken, bu projeler için yaklaşık 2,6 milyon lira ödenek tahsis edildi. Böylece 2024 ve 2025 yıllarında Tillo ilçesinde toplam 5 proje için 3,4 milyon liralık yatırım ödeneği ayrılmış oldu. Gerçekleştirilecek yatırımlar ile kırsal mahallelerde içme suyu ve atıksu altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, içme suyu ve atıksu projelerinin bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacağını belirterek, kırsalda yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik altyapı yatırımlarının sürdürüleceğini kaydetti.