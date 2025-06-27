Siirt’te yapı izni olmayan kaçak yapılar belediye ekipleri tarafından yıkılarak iş yerlerine toplamda 10 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Siirt Belediyesi, şehir estetiğini bozan ve ortak kullanım alanlarını ihlal eden kaçak yapılaşmalara karşı kapsamlı bir mücadele başlattı. 1 Şubat 2025’ten itibaren başlatılan denetimlerde, mevzuata aykırı eklentiler tespit edilen 10 iş yerine müdahale edildi. Konu ile ilgili belediyeden yapılan açıklamada; "3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, kaçak yapılar için yapı sahiplerine belirli bir süre verilerek yapıların eski haline getirilmesi istendi. Bu süreçte 6 iş yeri sahibi, uyarılara riayet ederek yapılarını kendiliğinden yıktı. Verilen süreye rağmen işlem yapmayan 4 iş yeri için ise belediye ekipleri tarafından yıkım işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca, İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince bu iş yerlerine toplam 10 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı" denildi.

Açıklamada 2025 yılı itibarıyla kaçak ve mevzuata aykırı yapılar için uygulanan para cezalarının ciddi oranlarda arttığına dikkat çekilerek, vatandaşların ortak kullanım alanlarına müdahale etmemesi ve izinsiz eklentilerden kaçınması istendi.