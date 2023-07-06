Ordu’da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Düz Mahalle Çarşamba Pazarı kurulan alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 52 HA 909 plakalı otomobilin iç kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürerek yangını kontrol altına aldı.

Yangının otomobilin elektrik aksamından çıktı düşünülürken polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başladı.