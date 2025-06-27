Kastamonu Üniversitesi, yapay zeka destekli yeni hizmeti olan "KÜ-Alim" ile bilgiye hızlı, kolay ve güvenilir erişim imkanı sunuyor.

Kastamonu Üniversitesi, dijitalleşme alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek öğrencileri, akademik ve idari personeli ile dış paydaşlara yönelik bilgi erişim platformunu devreye aldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve Kastamonu Üniversitesi’nin internet sitesine entegre edilen yapay zeka destekli "chatbot" sistemi "KÜ-Alim", bilgiye hızlı, kolay ve güvenilir erişim imkânı sunuyor.

KÜ-Alim, öğrencilerin başta olmak üzere akademik ve idari personel ile dış paydaşların sıkça sorduğu sorulara anında yanıt vermek amacıyla tasarlandı. Akademik takvim, bölüm bilgileri, kayıt işlemleri, burs imkanları, yurt imkanları ve başvuru süreçleri gibi birçok konuda doğru ve güncel bilgiye saniyeler içinde erişim sağlıyor. Böylece özellikle yoğun dönemlerde yaşanan bilgiye ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sistem, derin öğrenme tabanlı yapay sinir ağı modeliyle çalışıyor. Gelişmiş metin anlama ve analiz teknolojileri sayesinde kullanıcıların doğal dilde sordukları soruları anlayarak en uygun yanıtı üretiyor. Bu sayede insan benzeri bir sohbet deneyimi sunuyor.

KÜ-Alim, sadece Türkçe değil, farklı dillerde gelen soruları da yanıtlayabiliyor. Bu özellik, Kastamonu Üniversitesi’ni tercih eden uluslararası öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırırken Kastamonu Üniversitesi’nin küresel iletişim gücünü de artırıyor.

Kastamonu Üniversitesi, KÜ-Alim ile birlikte Kastamonu Üniversitesi yönetiminde akıllı sistemlerin aktif kullanımına öncülük ediyor. Yapay zeka destekli çözümler sayesinde bilgi akışı hızlanırken, akademik ve idari süreçlerde de verimlilik artması hedefleniyor.