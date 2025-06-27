Adıyaman’da, kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 BC 124 plakalı minibüs, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Esma Ü. (27), Ayşegül Ü. (6), Mehmet Şah Ü. (5), Mert Ü. (3), Yiğit Ali Ü. (1), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mert Ü’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.