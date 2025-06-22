Siirt’te kırsal yollar yerli üretimle yenileniyor. Siirt İl Özel İdaresi, 2025 yılı asfalt programı kapsamında kırsal bölgelerdeki yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Siirt merkeze bağlı Pınarca Köyü ile Aktaş Köyü’ne bağlı Bakırt Mezrası arasındaki 6,5 kilometrelik yolun bakımı ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda kullanılan asfalt, İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan yerli ve milli üretim tesislerinden sağlandı. Asfalt Plenti ve Taş Kırma Tesisi’nde üretilen malzemeler, kurumun kendi iş makineleri ve personeliyle sahaya taşınarak uygulandı.

İsraftan uzak, verimli bütçe yönetimiyle sürdürülen bu çalışmalar sayesinde hem kaliteli hem de ekonomik hizmet sunulması hedefleniyor. Siirt İl Özel İdaresi, kırsalda yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım konforunu yükseltmek amacıyla asfaltlama çalışmalarını 2025 programı kapsamında belirlenen diğer bölgelerde de sürdürecek.