Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Garzan Mahallesi’nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.