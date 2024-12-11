Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte yapımı devam eden 500 yataklı Devlet Hastanesinin inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Siirt çevre yolunda, yatay mimari anlayışıyla zemin olarak 4 kat şeklinde inşa edilen ve ’akıllı hastane’ konseptiyle hayata geçirilen yeni Devlet Hastanesinin yapımı hızla devam ediyor. Sağlıkta alt yapı ve hizmet kalitesini daha da artırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Vali Kızılkaya, 97 bin metrekare arsa üzerinde 386 deprem izolatörüyle inşa edilen hastanenin fiziki ilerleme oranının yüzde 57’ye ulaştığını belirtti. Toplamda 89 bin 749 metrekare kapalı alana ve 16 bin 782 metrekare yeşil alana sahip olacak hastanenin, 15 ameliyathane, 115 poliklinik odası ve yoğun bakım servisleri gibi modern sağlık hizmetleri sunacak şekilde tasarlandığını ifade etti. Hastanenin 2026 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Vali Kızılkaya, tesisin afet durumlarında da kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla en son teknolojiyle donatılacağını vurguladı. Vali Kızılkaya, hastanenin 225’i kapalı olmak üzere toplamda 884 araçlık otopark kapasitesine sahip olacağını kaydetti.

Denetimler sırasında izolatör katını ve hastane inşaat alanını inceleyen Vali Kızılkaya, bu dev yatırımın yalnızca Siirt’e değil, tüm bölgeye sağlık hizmetleri alanında büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.