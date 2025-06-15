Millî Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenen 2. Ulusal Sıfır Atık Yarışmasının ödül törenine 6 kategoride toplam 18 eserle katılan Balıkesir’e 3 ödül verildi.
Sırasıyla; Sıfır Atık Çizgi Roman Ortaokul kategorisinde Edremit Bilim Sanat Merkezinden "Organik Dönüşüm" adlı eseriyle Zeynep Kuru Türkiye 1. si ,
Sıfır Atık Çizgi Roman Lise Kategorisinde Karesi Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinden "Grup Sıfır Atık" adlı eseriyle Dilay Beyza Bayata Türkiye 2. si ve Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Ortaokul Kategorisinde Susurluk Şehit Erdil Arslan Ortaokulundan "Özgür Ruhlar" adlı eseriyle Şaban Efe Bal Türkiye 2. si oldu.
Kaynak: İHA