Hatay’da şiddetli fırtına nedeniyle 20 metreyi bulan deniz çekilmesinin yaşandığı Arsuz ilçesinde deniz seviyesi normale dönmeye başladı. Deniz seviyesinin yükseldiği bölge dronla görüntülendi.

Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi mevkisinde etkili olan fırtına nedeniyle Akdeniz’de çekilme yaşandı. Arsuz ve İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan çekilme 20 metreyi bulmuştu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtına sonrası deniz seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Şiddetli fırtına nedeniyle 20 metreyi bulan çekilmelerin olduğu noktalarda yükselen deniz seviyesi dron ile havadan görüntülendi.