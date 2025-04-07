KADEM Sakarya Şubesi tarafından SUBÜ Bilişim Teknoloji MYO’da ‘Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları & Sosyal Destekler’ başlıklı seminer düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’nda Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Şubesi tarafından ‘Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları & Sosyal Destekler’ başlıklı seminer düzenlendi. Öğretim Görevlisi Ayşegül Hancı moderatörlüğündeki seminere, Dr. Öğretim Üyesi Meryem Karataş ve Av. Öğretim Görevlisi Gülben Demircan Babaoğlu konuşmacı olarak katıldı. Seminer sonunda Bilişim Teknolojileri MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Atalı, katılımcılara teşekkür belgesi takdim etti.

‘Aile Yılı’ çerçevesinde düzenlenen seminerde şiddetin psikolojik, sosyal, hukuki ve dini boyutları ele alınarak toplumda güven ortamının nasıl sağlanabileceğine ilişkin çözüm önerilerinde bulunuldu. Şiddetin türleri, nedenleri ve önlenmesine yönelik eğitsel, politik, hukuki ve tıbbi yaklaşımların da ele alındığı seminerde özellikle kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için cinsiyet adaleti, eğitim ve hukuki düzenlemelerin önemi vurgulandı. Şiddetin bireysel değil toplumsal bir mesele olduğu ve şiddetle mücadelede tüm kesimlerin iş birliği yapması gerektiği ifade edildi. Ayrıca bilinçli eğitim politikalarının şiddeti öğrenilmiş bir davranış olmaktan çıkarabileceği ileri sürüldü. Şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumsal ve destek hatları hakkında da bilgiler verildi.