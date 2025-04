Fen Edebiyat Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından, Avrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine akreditasyon verildi.

Takım üyelerinin 23-25 Şubat tarihleri arasında yaptığı değerlendirmeler sonucunda derneğin ölçütlerini sağladığı sonucuna varılarak, FEDEK Yönetim Kurulunca Psikoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri 5 yıllık akreditasyon kalite belgesi aldı.

FEDEK, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan bir akreditasyon kuruluşu olup Avrupa’nın yüksek öğretimde saygın kalite güvence kuruluşu Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education CEENQA’da da tam üye olarak yer almaktadır. Yani akredite olan Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri, Avrupa standartlarında eğitim-öğretim hizmeti verdiklerini belgelendirmiş oldular.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, "Bugün üniversitemiz ve özellikle öğrencilerimiz için çok güzel bir gelişme ile güne başladık. Psikoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerimiz 5 yıllık akreditasyon kalite belgesi aldığını kamuoyu ile paylaşmak istedik. Avrasya Üniversitesi olarak bölgenin tek vakıf üniversitesiyiz ve özellikle bölgemizde büyük bir markayız. Bu değerimizi hem ulusal hem de uluslararası bir marka haline getirebilmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu konuda kalite ve akreditasyon süreçleri çok önemli. Akredite olmuş, kalite düzeyi yüksek, başarılı bir üniversite olma yolunda en önemli aşamayı geçmiş bulunuyoruz. Bölümlerimizin akreditasyon süreci için her bir kalite elçimize teşekkür ediyorum" dedi.