Hatay’ın Amik Ovası’nda 40 dereceyi bulan aşırı sıcakta zorlu şartlarda hasat edilen soğanın tarla fiyatı 5 TL’ye düştü.

Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay’ın Amik Ovası’nda ürünler hasat edilmeye devam ediyor. Sıcaklıkların 40 dereceye geçtiği Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi’nde 100 dönümlük tarlada ekimi yapılan soğanda hasat zorlu şartlarda gerçekleşiyor. Kuraklığa ve don etkisine rağmen re verimin yüksek olduğu soğanda, hasadın ilk zamanlarında soğanın kilogram fiyatı tarladan 8 TL ile 12 TL aralığındayken son zamanlarında 5 TL’den alıcı buluyor. Aşırı sıcaklıklarda 130 işçiyle hasat yaptığını ifade eden işçibaşı Süleyman Budak, soğanın tarla fiyatının düşük olduğuna dikkat çekerek market fiyatının 25 TL’yi bulmasına değindi.

"Amik Ovası’nda 40 dereceye geçen sıcaklıklara rağmen soğan hasadı yapıyoruz"

Soğan hasadının bereketli olduğunu fakat tarla fiyatının 5 TL olmasının çiftçiyi olumsuz etkilediğini ifade eden işçibaşı Süleyman Budak, "Biz burada soğan hasadı yapıyoruz. Burası 100 dönümlük bir soğan tarlası. Hasat bu yıl çok iyi ama fiyatlar bu yıl kırık oldu. Soğan tarlada 5 ila 6 TL iken büyük marketlerde 20 ila 25 TL civarında fiyatı oluyor. Hasadın ilk zamanlarında fiyatı 8 ila 12 iken fiyatlar düştü. Biz yükselmesini beklerken fiyatlarda düşüş oldu. Havalar çok sıcak 40 dereceye geçiyor. Amik Ovası’nda 40 dereceye geçen sıcaklıklara rağmen soğan hasadı yapıyoruz. Bu sıcaklıklar altında çalışıyoruz. İşçiler arasında bazı yaşlılar var, sıcaklığa dayanamayıp bayılmaları oluyor. Bu yıl soğanda hem kalite hem de verim çok iyi durumda. Burada 130 işçimiz var. Bu sıcaklıkların altında mevsimlik işçi olarak her yıl bu taraflara gelip soğan hasadı yapıyoruz" dedi.

"Sıcak altında çalışmak bayağı bizi zorluyor ve 1 haftadır havalar çok sıcaktı"

Bir haftadır sıcaklıklar altında çalıştıklarını söyleyen Süleyman Karaçalı, "Soğan hasadı yapıyoruz ve gördüğün gibi çalışıyoruz. Sıcaklarla her gün tarladayız. Tarlada soğan kesimi yapıyorum. Kesim yaptıktan sonra çuvallama yapacağız. Sonra boyutlarına göre ayıracağız. Çuvallara yerleştirip dikişini yaparız. Sıcak altında çalışmak bayağı bizi zorluyor. 1 haftadır havalar çok sıcaktı. Soğanda verim ve kalite güzel. Geçen yıla göre verim daha güzel oldu" ifadelerini kullandı.