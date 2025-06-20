Kahramanmaraş’ta sık orman dokusu, serin havası ve doğal göletleriyle dikkat çeken Halimin Gölü, yaz aylarında şehirden uzaklaşmak isteyenlerin gizli kaçış noktası haline geldi.

Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’ndeki Halimin Gölü, sedir ağaçlarının gölgesinde kurulu çardakları ve yaklaşık bir asırlık geçmişiyle hem tarihi hem de doğayı bir arada sunuyor. Doğal zenginlikleriyle öne çıkan alan sıcak günlerde vatandaşların serinlemek için kaçtığı noktalardan biri haline geldi.

Bölgenin yaklaşık bir asırlık dede yurdu olduğunu ifade eden Eyüp Uzun, "Burası hava, doğa, orman ve suyun en mükemmel olduğu bir ortam. İnsanlarımızın şu anda çok büyük ihtiyacı olan bir dinlenme alanıdır. Biz de burada 15 yıldır, bu doğal güzelliği yaşatmaya çalışıyoruz. Burası babamın dedesinin çobanlarından birisi tarafından yapılmış. Toprak ve taşla gölet oluşturulmuş. Zamanla bu doğal göletler küçük havuzlara dönüşmüş. Yaklaşık bir yüzyıllık geçmişi var"dedi.

Bölgeye ulaşım zor olduğunu ifade eden Uzun, bölgede yol sorunu olduğunu ve çözülmesini beklediklerini kaydetti.