Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu-Uzman Daveti Faaliyeti’ kapsamında eğitim düzenlendi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yüz yüze gerçekleştirilen eğitime Macaristan Pannonia Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ceclia Sik-Lnyi ve asistanı doktora adayı Patrcia Szab davet edildi. Etkinlikte, yapay zekânın eğitimdeki yeri, ChatGPT, Gemini ve Canva AI gibi uygulamaların kullanımı, deepfake tespiti, yapay zekâ ile şiir yazımı gibi başlıkların yanı sıra, kodlama bilgisi olmayanlar için geliştirilen pratik araçlar ele alındı. Ayrıca öğretmenlere yönelik proje ve müfredat desteği ile öğrencilere özel başvuru, özgeçmiş ve içerik oluşturma atölyeleri düzenlendi.

Grup çalışmaları, sunumlar ve geri bildirim oturumlarının da yer aldığı programa, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile Şube Müdürü Zekai Çobandere de katılarak incelemelerde bulundu.

Erasmus Akreditasyonu kapsamında düzenlenen faaliyetlerin, uluslararası iş birliklerini güçlendirmesi ve eğitimde yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.