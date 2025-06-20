Aydın’ın Buharkent ilçesinde atık malzemeleri öğrendikleri tekniklerle birer sanat eserine dönüştüren öğrenciler, hazırladıkları eserleri görücüye çıkarttı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. İlkokul, orta okul ve lise öğrencileri ile Halk Eğitim kursiyerleri tarafından hazırlanan eserler görücüye çıkarıldı. Öğrendikleri teknikler ile plastik şişeleri güzel bir vazoya, kavanozları saksıya, atık ipleri kolye, bileklik ve anahtarlığa, tava ve kiremitleri ise dekoratif tablolara dönüştüren öğrenciler, aynı zamanda geri dönüşüme de katkı sağlayarak farkındalık oluşturdu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler, sergileri gezerek, öğrencilerden yaptıkları ürünler hakkında bilgi aldı. Geri dönüşüme kazandırılan atıkların sanat eserlerine dönüştüğünü ifade eden davetliler, öğrenci ve kursiyerleri tebrik etti. Sergiye katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da, çevreye duyarlılık kazandıran anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade ederek "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Sergisinin açılışına katıldık. İlk, orta ve lise öğrencilerimiz ile Halk Eğitim kursiyerlerimizin emekle hazırladığı ürünleri ilgiyle gezdik. Çevreye duyarlılık kazandıran bu güzel organizasyon için emeği geçen tüm öğrencilerimize, kursiyerlerimize ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Daha temiz ve sürdürülebilir bir Buharkent için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.