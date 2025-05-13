Sosyal Güvenlik Kurumu Mersin İl Müdürü Ali Koç , Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada , Ülkemizde farklı sosyal güvenlik sistemlerinin 16.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplandığını bu nedenle 16 Mayıs’ı içine alan haftanın Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını belirterek , bu yılın ana temasının Sosyal Güvenlik ve Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Mersin İl Müdürü Ali Koç açıklamasında şu görüşleri paylaştı ;

'' Ülkemizde oldukça gelişmiş bir sosyal güvenlik sistemi bulunmaktadır. Ancak bu sistemden faydalanmanın temel şartı, kayıtlı çalışmaktır. Sosyal güvenliğin bu denli önemli olmasına rağmen, bazı vatandaşlarımızın hâlâ sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Bunun başlıca nedenlerinden biri de kayıt dışı istihdamdır. Sigortasız çalışan bireyler; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık gibi sigorta kapsamındaki yardımlardan yararlanamaz; yaşlılık, malullük aylığı, iş göremezlik ödeneği, işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı gibi birçok yasal haktan mahrum kalırlar. Aynı zamanda, bu bireylerin aileleri de ölüm aylığı veya iş göremezlik geliri gibi haklardan yararlanamaz ve mağdur olurlar.

İşverenler açısından da kayıt dışı istihdam; haksız rekabete neden olur, ekonomik düzeni bozar ve yapılan denetimlerde kayıt dışı istihdam tespit edilirse, işverenler ciddi para cezaları ve diğer hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Devlet açısından bakıldığında ise önemli ölçüde prim ve vergi kaybı yaşanmakta, çalışan-emekli dengesi bozulmakta, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği tehlikeye girmekte ve gelir dağılımında adaletsizlik meydana gelmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla birçok strateji geliştirilmektedir.

Bu kapsamda; kurum işlemlerinin çoğu elektronik ortama aktarılmış, işlem süreçleri kısaltılmış ve kırtasiyecilik azaltılmıştır. Kurumlar arası veri paylaşımı stratejisi ile bankalar ve kamu kurumları vatandaşlara ait mesleki bilgileri toplayarak periyodik olarak Kurumumuza iletmektedir. Denetim öncesinde işverenlere gönderilen bilgilendirme yazıları ile hak ve yükümlülüklerin hatırlatılması, rehberlik anlayışını güçlendirmiştir. İşverenlerin primlerin düzenli ödemesini teşvik etmek ve mali yüklerini azaltmak amacıyla uygulanan teşvik düzenlemeleri, daha fazla kişinin sigortalı çalışmasına katkı sağlamakta ve özellikle dezavantajlı kesimlere istihdam imkânı sunmaktadır '' dedi.

İl Müdürü Koç , tüm Kurum çalışanlarımızın , paydaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyorum dedi.