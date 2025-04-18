Denizli’nin Buldan ilçesinde seyyar satıcı ile satışa izin vermeyen zabıta ekipleri arasında ağız münakaşasının ardından çıkan kavga, büyümeden polis ekipleri tarafından müdahale edildi.

Olay, Buldan ilçesi Alanyazı Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halı satışı yapmak isteyen seyyar satıcılar ile satışa izin vermeyen Buldan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri arasında, ağız münakaşasının ardından kavga çıktı. Kavgaya olay yerinden geçmekte olan vatandaşlarda katılınca, çıkan kavga büyümeden Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 100 kişilik gruba müdahale eden polis ekipleri kavgaya karışan kişileri olay yerinden uzaklaştırdı.

Kavga linçe dönüşmeden Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önlenen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.