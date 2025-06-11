Denizli’de abartı egzozlu motosiklet kullandığı için peşine takılan polislerden kaçan genç kaza yaptı. Kavşakta kırmızı ışıktan geçen genç sürücü karşı yönden yeşil ışıktan geçerek İstasyon Caddesine dönmek isteyen otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde İstasyon Caddesi ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; abartı egzozlu motosiklet kullandığı için polisler tarafından dur ihbarı yapılan genç sürücü A.A. durmayarak kaçmaya başladı. 20 APJ 199 plakalı motosikletle kaçan A. A.’nın peşine polisler takıldı. Gazi Mustafa Kemal Caddesinden, İzmir Bulvarı yönünde seyir eden genç sürücü İstasyon Caddesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptı. Yeşil ışıkta geçerek Gazi Mustafa Kemal Caddesi Üzerinden İstasyon caddesine dönmek isteyen B.D. kullandığı 06 BC 2636 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulana motosiklet sürücüsü A.A. kazada ağır yaralandı. Polis ekipleri tarafından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağı ve omuz kırılan ve boynundan yaralanan sürücüyü, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti.

Hastanede müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü A. A. kendine gelmesi üzerine ifadesi alındı ve ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak, dur ihtarına uymamak ve abartı egzozlu motosiklet kullanmak suçlarından işlem yapıldı.