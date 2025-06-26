Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yaşanan kuraklık sebebiyle debisi düşen Şeytan Deresi’nin bazı bölümleri yüzeyinde oluşan bitki ve yosunlar sebebiyle yeşil renge boyandı.
Babaeski ilçe merkezinden geçen Şeytan Deresi’nin yüzeyi yosun tuttu. Özellikle suyun akışının durağan olduğu yerlerin kıyıya yakın bölümlerinde yosun yoğunluğu oluştu. Oluşan yosunlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Yosunların azalan su akış hızından dolayı oluştuğu öngörülüyor. Şeytan Deresi’nin, tarihi Babaeski Köprüsü’nün geçtiği kısmında oluşan yosun yoğunluğu havadan görüntülendi.
Su akışının yavaşladığı bölgelerde özellikle Babaeski Köprüsü çevresinde su yüzeyi yosun ve bitkilerle kaplanırken, azalan seviye nedeniyle suya atılan atıklar da görünür hale geldi.