Adana’nın Seyhan Belediyesi, ilçe genelindeki 18 spor tesisinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Gençlerin ve çocukların sporla buluştuğu, amatör kulüplerin antrenman yaptığı tesislerde Seyhan Belediyesi ekiplerinin hummalı bir çalışma yürüttüğü ifade edildi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, çalışmalar tamamlandığında tesislerin daha modern, güvenli ve kullanışlı hale geleceğini vurguladı.

Seyhan’da vatandaşların ücretsiz yararlandığı spor tesislerinin, bugüne kadar birçok başarılı sporcunun yetişmesine katkı sunduğunu belirten Başkan Tekin, "Yıllardır yoğun kullanım nedeniyle yıpranan tesislerimizi baştan sona yeniliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güvenli, daha konforlu alanlarda spor yapabilmesi için tüm ayrıntıları titizlikle ele alıyoruz. İlk olarak Pınar-2 spor tesisindeki kötü manzarayı ortadan kaldırarak çocuklarımız için yepyeni bir alan oluşturduk. Diğer tesislerdeki yenilemeler de kısa sürede tamamlanacak. Seyhanlıları spora davet ediyor, her zaman olduğu gibi sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz"dedi.

Yenilenen spor tesisinden faydalanan vatandaşlar ile Çukurova Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Kocaman ve takım oyuncuları, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.