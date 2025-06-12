Adana’da 2 yıldır firari olan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan torbacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede 2 yıldır firari olan ve uyuşturucu madde satmaktan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan K., düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.