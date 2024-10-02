-Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker öncülüğünde öğretmenler arası entelektüel etkileşimi artırmayı hedefleyen kitap kulübü projesi tanışma toplantısıyla hayata geçti.

Seydikemer’de, öğretmenler arasında entelektüel etkileşimi artırmak amacıyla başlatılan "Kitap Kurdu Öğretmenim" projesi, ilçe öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen tanışma toplantısı ile resmen başladı. Projenin öncülüğünü üstlenen Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, etkinliğin amacının öğretmenlerin okuyarak bilgi seviyelerini artırmak ve fikir alışverişinde bulunmak olduğunu vurguladı.

Toplantıda, projeyle beraber bir kitap kulübü oluşturulacağı ve belirli aralıklarla bir kitap listesi hazırlanarak katılımcılara sunulacağı açıklandı. Öğretmenler, belirlenen süre içerisinde seçilen kitapları okuyacak ve ardından düzenlenecek toplantılarda kitap kritikleri yaparak okudukları eserler hakkında derinlemesine tartışmalar gerçekleştirecek.

Yıldız Büyüker, projenin öğretmenlerin motivasyonunu artırmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrenciler için de daha zengin bir eğitim ortamı sağlayacağını belirtti. "Kitap Kurdu Öğretmenim" projesinin ilçe genelindeki eğitim kalitesini yükseltmesi ve öğretmenler arasında güçlü bir bağ oluşturması bekleniyor. Projenin bir ilk adımı olarak gerçekleşen tanışma toplantısının, öğretmenler arasında kalıcı bir okuma kültürü oluşturmak için önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi.