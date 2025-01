7 Ekim’den bugüne değil, 100 yıldan bu yıla işgal/gasp ettiği Filistin topraklarında yakan, yıkan, yağmalayan, öldüren, katleden israil son olarak başladığı ve 470 gündür kesintisiz devam eden işgal ve soykırımında on binlerce insanı öldürmesine, milyonlarca insanın yaşadığı Gazze’yi yerle bir etmesine rağmen birkaç inanmış/adanmış mücahidin ve ölse de/öldürüleceğini bilse de toprağını terk etmeyen en az mücahitleri kadar inanmış bir halkın karşısında pes ederek hiçbir şey elde edemeden geldiği yere dönmek zorunda kaldı.

Tabi ki bu önemli,

Tabi ki bu değerli,

Tabi ki bu şükredilecek, sevinilecek bir şey.

100 yıllık bu işgal sürecinde sürekli saldırıp yıktı, yaktı, öldürdü israil. Ve zor durumda kalınca Filistin’in mücahit evlatları karşısında ateşkes deyip çekildi kafasında kurguladığı bir başka saldırı zamanına kadar. Bu sefer yok ederim diye düşündükçe daha adanmış bir ruhla karşılaştı.

Ve dünya destekli İsrail kendi yaktığı ateşin içinde yanmamak için onurlu bir halkın karşısında yine kaçtı. Ama eminim ki kaçarken bile işgalci zihninde bir sonraki katliamların hesabı vardı.

Filistin’de şüphesiz her saldırı yeniden ayağa kalkmanın sebebi, her şehit topyekün zafere atılan yeni bir adım olmaktadır. Ve 7 Ekim’den bu yan sürdürülen saldırılar ve şehitler kalıcı zaferi daha da yakınlaştırmıştır. Cümle şehitlerin ve Gazze’de her biri bir şehit gibi direnirken siyonist saldırılarda katledilen 7’den 77’ye her bir Gazelinin omuzlarında bir sabah gelecek kardan kalıcı zafer.

İnanıyorum.

Yaklaşık 470 gündür Gazze’de yaşanan insanlık dışı soykırıma kahrolan dünya halklarının yaşadığı mutluluk ve sevinç tabi ki olmalı.

Ancak sevinirken unutmamak da lazımdır.

Kucağında bebeğiyle öldürülen anneleri,

Ana kucağı mezarı olan bebekleri,

Bir uçak sesinin ardından yıkılan evlerinin altında kalan onca aileyi,

Yerle bir edilen mahallesini seyre dalan dedeleri/nineleri,

Yanı başında öldürülen küçük kardeşine son nefesinde şehadet kelimesini söyletmeye çalışan yüzü toz, gözü yaş içinde dokuz yaşındaki çocukları,

Bombalanan hastaneleri,

Yakılan okulları,

Yok edilen şehirleri, Siyonist saldırılar sonucu katledilen 50 bin insanı,

470 gün boyunca ölüme/açlığa/susuzluğa mahkum edilen milyonlarca insanı, insanlığın utanç sayfasına geçen vahşi soykırımı,

Sevin ama unutma.

Ben Filistin için, Gazze için ne zaman sevinirim biliyor musunuz?

Kahrolası israil yıkılıp Golan Tepelerinden Gazze Şeridine, Kudüs'ten Tel Avive her taşa özgür/bağımsız Filistin yazılınca ve Filistin devletinin her köşesine Hamas Mücahitleri Filistin Bayrağını dalgalandırınca. İslam dünyasına imanlarından besledikleri onur dersi veren bir avuç Hamas Mücahidi bize bu sevinci de en kısa zamanda yaşatacaktır.

Koşun çocuklar koşun bugün bayram günüdür diye şarkılar söylenecek o gün. Önce bayram namazı kılınacak El Aksa Mescidinde. Sonra şenliğe koşulacak Gazze Şeridine.

Görüyorum.