Bursa’da 5 Bursaspor taraftarı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ’Sevgiliye Koşuyoruz’ sloganıyla Özlüce Tesisleri’ne koştu.

Maraton koşucusu Yasin Avcı ve 4 sporcu, ‘Sevgiliye Koşuyoruz’ sloganıyla Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu önünden Bursaspor İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’ne kadar yaklaşık 8 kilometre koştu. 4 metrelik Bursaspor bayrağı ile koşan Yasin Avcı ve 4 sporcuya polis ekibi de eşlik etti. Avcı ile arkadaşlarına yoldaki sürücüler de el sallayarak ve korna çalarak destek verdi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde geleneksel olarak bu koşuyu düzenlediklerini ve bu sene 8. olduğunu belirten Yasin Avcı, "Bizim için sevgili demek yeşil-beyaz demek, Bursaspor demek. Her yıl geleneksel olarak yaptığımız ‘Sevgiliye Koşuyoruz’ sloganıyla Timsah Arena’dan Bursaspor Tesisleri’ne gidiyoruz. 6 metre sopa, 4 metre bayrak ile koşuyoruz. Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Gürmen’in desteği ile Bursaspor’umuza koşacağız, yeşil-beyaz sevgimizi göstereceğiz. Bu yıl 8.’si oldu. Sadece önceki yıllarda depremden dolayı yapmadık. İnşallah seneye de yapacağız. Hep beraber el ele olacağız Bursaspor sevdamızdan hiç vazgeçmeyeceğiz" dedi

Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Gürmen ise, "Bu sene 8. olan Sevgililer Günü maratonlarını arttırarak etkinliğimizi bütün dünyaya duyuracağız. Maraton İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde son bulacak ve orada sevgilimiz Bursaspor kulübümüz ile kavuşmuş olacağız. Bursaspor aşkı duyan herkesi ben tebrik edip kutluyorum. Bu koşuyu sağlayıp destek veren kulübümüze ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu seferki sevgililer gününü Bursaspor’u şampiyon yapan başkan İbrahim Yazıcı ve taraftar derneğimizin uzun süreler başkanlığını yapmış olan Mesut Ağır’a armağan etmek istiyorum" diye konuştu.