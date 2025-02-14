Sosyal belediyecilik alanında vatandaş odaklı hizmetleri ile Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak ve engellilerin birlikte keyifli vakit geçirmeleri amacıyla hayata geçirdiği Kısa Mola Merkezleri’ne bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediyesi hazırlıkları tamamlanan Datça Kısa Mola Merkezini Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katıldığı törenle açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak amacıyla açılan Kısa Mola Merkezleri Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum’un ardından Datça ilçesinde de faaliyete başladı. Büyükşehir Belediyesi Yatağan, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde de kısa mola merkezi açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Açılışı yapılan Datça Kısa Mola Merkezi’nde Engelli Ailelerine Kısa Mola Hizmetinin yanı sıra Sosyal Hizmet Atölyesi, Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti ve Sosyal Yardım hizmetleri de verilecek. Engelli bireylere ve ailelerine nefes aldırmayı, eğitimde ve sosyal hayatta fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan kısa mola merkezlerinden bugüne kadar 439 aile 9 bin 172 defa yararlandı.

Sultan Gencel: "Kısa Mola Merkezi sayesinde kızım sosyalleşebiliyor"

Engelli ailelerini temsilen konuşan Sultan Gencel, "Ben 4 yıldır Marmaris Kısa Mola Merkezi’ni kullanıyorum. Datça’ya açıldığı için mutluyum. Önceden kızım çocuklar ile oyuncak paylaşmıyordu şimdi ise paylaşmaya başladı. Kısa mola merkezi sayesinde kızım sosyalleşebiliyor. Kısa mola merkezleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Gül Tamer Çetin: "Bizim için bir nefes alma yeri oldu"

Engelli ailelerini temsilen konuşan Gül Tamer Çetin, "Kısa mola merkezi bizim için bir nefes alma yeri oldu. Ben bir anne olarak kısa mola merkezinin faydalarını çok görüyorum. Belediyemize de bu konuda bize verdiği destek için başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aras: "Muğla’da her yaptığımız işin temelinde eşitlik var"

İl genelinde Kısa Mola Merkezi sayısını arttıracaklarını kaydeden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bugün burada Kısa Mola Merkezlerimizin 6’ncısını açıyoruz. 3 ilçemizde Kısa Mola Merkezi açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Muğla’da her yaptığımız işin temelinde eşitlik var. Hiçbir grubu birbirinden ayırmıyoruz. Bugün burada açılan bu birim bir lütuf değil, toplumun eşitlik temelinde anayasal hakkıdır. Bu hizmeti yapmamak eleştirilmeli yapmak yüceltilmemelidir. Engelli bireylerimizin fiziksel ihtiyaçlarımızın ötesinde, onurlu bir yaşam hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha adil, eşit ve özgür bir toplum inşa etme kararlılığıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Aras: "Her ilçemizin ihtiyacına göre yatırımlar yapıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyeleri ile iş birliği için de çalıştıklarına değinen Baştan Aras, eşit hizmet politikasıyla her ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Başkan Aras, "Bir kuruş kamu kaynağını israf etmeden her ilçemizin ihtiyacına göre yatırımlar yapıyoruz. Büyükşehir ilçe belediyesi ayrımı yapmadan her ilçemizle işbirliği içinde çalışıyoruz. Şu anda 3 olan kreş sayımızı kısa süre içerisinde 6’ya çıkaracağız. Kısa mola merkezlerinden kreşlere yaşlı bakımevlerinden kültürel alanlara halkın ihtiyaçlarına yönelik tesisler açmaya devam edeceğiz.

Datça’da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Betçe içme suyu projemiz çok kısa bir zaman sonra tamamlanacak, bu bölgemizde suya kavuşacak. Alt ve üstyapıdan yaşam merkezlerine her alanda Datça halkının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel tesisimizin tüm Datça’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.