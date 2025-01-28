Türk rap müziğin sevilen ismi Ozbi, Türk pop müziğin ünlü ismi Sertab Erener ile yeni albümünde düet yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Milyonlar tıklanan şarkıları ile Türk rap müziğin önde gelen müzisyenlerinden Ozbi, yayımlayacağı yeni albümünün habercisi ''Savaşçı'' isimli şarkısında Türk pop müziğin en başarılı kadın sanatçılarından Sertab Erener ile düet yaptı.

31 Ocak tarihinde yayımlanacak olan Savaşçı şarkısı, Ozbi'nin yeni albümünün ismini de taşırken aynı zamanda albümle ilgili önemli ipuçları veriyor.

Ozbi, Sertab Erener ile çalışma anlarında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak binlerce beğeni aldı. İkilinin hayranları projeyi merakla ve heyecanla beklediklerine dair paylaşımın altına yorumlar yazdı.