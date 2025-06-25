Havaların ısınması sebebi ile serinlemek için yol arayan vatandaş, uygun fiyatlı çözümü el vantilatörlerinde buldu.

Haziran ayıyla birlikte artan hava sıcaklıkları, serinleme ihtiyacını da beraberinde getirdi. Serinlemek için uygun fiyatlı yöntem arayanların tercihi küçük ve kullanışlı olması sebebiyle portatif ve taşınabilir el vantilatörlerinden olduğu görüldü.

Eskişehir’de yıllardır vantilatör ve elektronik eşya satışı yapan Nail Duraklar, yazın gelişiyle birlikte satışlarda bir hareketlenme yaşandığını belirtti. Duraklar, "Özellikle geçen haftadan beri insanlar dükkâna gelip el vantilatörü soruyor. Evde, iş yerinde ya da çantasında taşımak isteyenler oluyor. El tipi vantilatörlere büyük ilgi var" dedi.

"Fiyatlar 300 liradan başlıyor"

Duraklar, ürün fiyatları hakkında da bilgi vererek şunları söyledi;

"El tipi vantilatörlerin fiyatları 300-400 lira arasında değişiyor. Daha büyük, kademeli modellerde ise fiyatlar ürünün özelliğine göre yükseliyor. Klimalar pahalı ve elektrik tüketimi yüksek olduğu için birçok kişi vantilatörü tercih ediyor."

"Talep artarak devam edecek gibi duruyor"

Havaların daha da ısınacağına dikkat çeken Nail Duraklar, önümüzdeki dönemde küçük masa vantilatörlerine olan ilginin daha da artacağını söyleyerek, "Okullar kapandı, tatil dönemi başladı. İnsanlar evlerinde ve ofislerinde bu pratik ürünlere yöneliyor. Yaz ayları devam ettikçe, el vantilatörü satışlarına olan ilginin artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.