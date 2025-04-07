Antalya’nın Serik ilçesinde trafik ekipleri öğrenci okul servislerini denetledi.

Bayram ve ara tatil sonrası öğrenciler ders başı yaparken İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Çınaraltı meydanı başta olmak üzere ilçedeki bir çok noktada servis araçlarını denetledi. Şoförün sürücü belgesi, servis taşımacılığı yetki belgesi, psikoteknik raporları, mesleki yeterlilik belgelerini kontrol eden ekipler GBT sorgusunun ardından araçta bulunan öğrencilerin emniyet kemerlerini ve taşıma kapasitesini kontrol ediyor. Eksikliği bulunan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince denetimlerin aralıksız devam edileceği belirtildi.