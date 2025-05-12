Antalya’nın Serik ilçesinde bu yıl geleneksel olarak düzenlenen Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivanlık unvanını Cengizhan Şimşek kazandı.

Çandır Mahallesi’ndeki güreş alanında gerçekleştirilen organizasyonda 71’i başpehlivan olmak üzere toplam bin 200 güreşçi kol bağladı. Güreşlerde yarı finalde Osman Aynur’u mağlup eden Ali Gürbüz ile Yusuf Can Zeybek’i yenen Cengizhan Şimşek finale yükseldi. Finalde rakibi Ali Gürbüz’ü yenen Cengizhan Şimşek, 2025 yılı Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı oldu.

Güreşlerde ikinciliği Ali Gürbüz, üçüncülüğü Yusuf Can Zeybek, dördüncülüğü ise Osman Aynur elde etti. Dereceye giren sporculara ödülleri Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul tarafından takdim edildi.

Öte yandan Serik Belediyesi, 11 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla güreş alanında kadınlar için "Anneler Tribünü" adıyla özel bir alan oluşturdu. Kadınların güreşleri daha konforlu bir şekilde izleyebilmesi için hazırlanan tribüne, başpehlivanlar ilk tur öncesinde giderek annelere gül takdim etti.

Güreşleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya milletvekilleri, Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş takip etti.