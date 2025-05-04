Serik’te bir evin bahçesinde balık ağlarına dolanan yılanı, itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtararak doğal ortamına saldı.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi Belkıs yolu Egeler mezarlığı mevkiinde meydana gelen olayda bir evin bahçesinde bulunan ağaçtaki eski balık ağlarına bir yılanın dolandığını gören Servet Çetin (42) isimli vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler özel kıyafet ve aparatlarla yaklaşık 180 santim uzunluğundaki siyah yılanı 30 dakikalık bir çalışmanın ardından ağları keserek kurtardı.

Doğal ortamına bırakıldı

Yılan itfaiye ekipleri tarafından doğal ortamına bırakıldı. Servet Çetin, "Bu ağaçta genelde sincaplar vardı. Eve gelirken ağaçta birden yılanı gördüm. Daha önce buraya balık ağı bırakmışlar. İtfaiyeyi arayarak bilgi verdim" dedi.