Serik Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu ‘Anne Dostu Hastane’ unvanını almaya hak kazandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde hizmet veren Serik Devlet Hastanesi, daha önce kazandığı "Bebek Dostu Hastane" unvanının ardından, Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü "Anne Dostu Hastane" programı kapsamında yapılan denetimlerden başarıyla geçerek yeni bir unvanın sahibi oldu.

Anne Dostu Hastane programı, gebelik öncesinden doğum sonrası döneme kadar annelere kaliteli, güvenli ve mahremiyete saygılı sağlık hizmeti sunulmasını amaçlıyor. Program çerçevesinde hastanelerin doğum hizmetleri, fiziksel şartları, hasta güvenliği ve mahremiyet uygulamaları gibi birçok başlık detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi’nden İlkay Zengin ve beraberindeki ekip, Serik Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Doğum öncesi ve sonrası hizmet süreçleri, doğum ortamlarının uygunluğu, hasta güvenliği ve mahremiyet odaklı uygulamalar değerlendirilerek hastane "Anne Dostu Hastane" belgesi almaya uygun bulundu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Kurt, hastanenin kadın doğum kliniğinde 4 uzman hekim ve 19 ebe ile hizmet verdiklerini belirtti. Kurt, "Doğumhanede hem fiziksel hem de işleyiş açısından önemli düzenlemeler yaptık. Gebe okulumuzu aktifleştirerek anne adaylarının gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerini daha yakından takip ediyoruz. Ayrıca gebelere özel ebe polikliniği hizmete açıldı" dedi.

Hastane bünyesinde oluşturulan 2 adet TDL (Travay-Doğum-Loğusa) odasında, anne adaylarının ev konforunda doğum yapabilmesine imkân tanındığını belirten Başhekim Kurt, "Kaliteli ve nitelikli bakımı esas alan, konfor ve hijyen standartları yüksek bir doğumhane ortamı oluşturduk. Gebelik, bir kadının inanılmaz yolculuğudur. Bizler bu süreçte onların yanındayız. ‘Anne Dostu Hastane’ unvanını almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.