Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak, İstiklal ve Kemalpaşa mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin daha temiz ve yaşanabilir bir hale gelmesi hedefleniyor.

İstiklal Mahallesi’nde 310 ve 311 sokaklarda ot biçme ve çevre temizliği tamamlanırken, Kemalpaşa Mahallesi 51. sokakta çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşaması için çalışmalarını sürdürerek ilçenin yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Temizlik çalışmalarının yanı sıra park ve bahçelerin bakımını, yolların onarımını ve yeşil alanların oluşturulmasını da kapsayan geniş kapsamlı bir çevre düzenleme projesi yürüten Belediye, daha yeşil, daha temiz ve daha modern bir Serdivan için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.