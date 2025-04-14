Söke Belediyesi’nin düzenlediği Yılan Balığı Festivali, bu yıl dördüncü kez Serçin Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Serçin, doğanın ve kültürün iç içe geçtiği eşsiz atmosferde bir kez daha binlerce misafiri ağırlayarak unutulmaz bir hafta sonuna sahne oldu.

Bafa Gölü’nün kenarında 2 gün süren festival, sadece Söke ve Aydın’dan değil; İzmir, Muğla gibi çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle festivalin ikinci günü olan Pazar günü festivale katılımın oldukça fazla oldu. Organik ürünler, el emeği göz nuru stantlar, yöresel lezzetlerle donatılmış yeme içme alanları, interaktif eğlenceler, çocuk oyun alanlarıyla; her yaştan ziyaretçi için dopdolu bir program sunan festivalde, sanat ve müzik de coşkuyu zirveye taşıdı.

TRT Sanatçısı Selcen Kökçen Şahin, büyüleyici sesiyle festival alanını mest ederken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Halk oyunları ekipleri, Türkiye’nin dört bir yanından örneklerle kültürel zenginliği sahneye taşırken, ünlü dansçı Burçin Orhon’un Sirtaki ekibi de gösterilere renk kattı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, festivale gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Serçin Yılan Balığı Festivali artık sadece bir etkinlik değil, bölgemizin tanıtımında çok önemli bir markadır. Festivalimiz her yıl daha da büyüyerek devam edecek" dedi. Başkan Arıkan ayrıca, festivale verdikleri destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.