Bursa’da özel gereksinimli gençlerin el emeğiyle hazırladığı 8,5 metrelik seramik duvar panosu, toplumun tüm bireyleri için ilham kaynağı oluyor.

Oğlu Tuna’nın atipik otizm tanısıyla özel eğitim meslek okulunda eğitim almasıyla birlikte özel gereksinimli gençlerin toplumsal yaşama aktif katılımı için çalışmalar başlatan Elif Kumaru, farkındalık oluşturan anlamlı bir projeye imza attı. Tuna’nın da öğrencisi olduğu Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu öncülüğünde başlatılan "Seramik Duvar Panosu" projesi, özel gereksinimli gençlerin sanat yoluyla görünür olmasını ve üretim süreçlerine dahil edilmesini amaçlıyor.

Nilüfer Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçen proje kapsamında hazırlanan seramik pano, Kültür Caddesi Palmiye Parkı yanında (Nilpark AVM karşısında) kalıcı olarak sergilenecek. Yaklaşık 3,5 metre yüksekliğe ve 8,5 metre uzunluğa sahip pano, 770 parça seramikten oluşuyor ve Türkiye’de özel eğitim alan öğrencilerin katılımıyla hazırlanan ilk kalıcı kamusal sanat eseri olma özelliğini taşıyor.

Projeye, Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu, Alaaddin Bey Özel Eğitim Meslek Okulu, Çağdaş Eğitim Kurumları 3 Mart İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri aktif olarak katıldı. Sanatsal ve teknik danışmanlığı ise seramik sanatçısı Figen Özden üstlendi.

RUMELİSİAD Derneği tarafından sağlanan 2,5 ton seramik çamuru ile 1 yıl boyunca süren üretim süreci, katılımcı okulların atölyelerinde ve Nilüfer Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü’ne ait seramik atölyesinde yürütüldü. BONLIFE Art ise seramiklerin boyanmasında kullanılan sır malzemelerini temin etti.

Projeyle ilgili konuşan fikir sahibi Elif Kumaru, "Bu sadece bir sanat projesi değil, görünmeyeni görünür kılma çabasıdır. Her biri ayrı yeteneklere sahip özel gereksinimli gençlerimiz, fırsat verildiğinde topluma üretken bireyler olarak katılabiliyor. Bu eser, onların sadece seramikle değil, umutla ve azimle hayata dokunuşudur" dedi.

Seramik panonun yapım süreci filmleştirildi. Kumaru, bu filmin yerel ve ulusal medya aracılığıyla yayınlanarak projenin Türkiye genelinde örnek bir model haline gelmesini hedefliyor.