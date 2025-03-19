Düzce Belediyesi, süs bitkileri üretiminden, tıbbi aromatik bitkilere kadar birçok alanda faaliyet gösteren tarım akademi, ata tohumu yetiştiriciliği projesiyle yerel sebze tohumlarının üretimine de başlayacak.

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi şehrin tarımsal kalkınmasına katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Hem yeni üretimler hem de çiftçilere yönelik eğitimlerle Düzce’nin tarım sektöründeki potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün tarımın gelişmesine ve gıda sektörünün büyümesine katkı sunmak hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği Tarım Akademisi faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Öztürk, Tarım Akademisi bünyesinde sürdürülen çalışmalarla şehrin yeşil alanlarında dışa bağımlılığını azaltarak, yerel üretimi artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeşil alanları süsleyecek

Tarım Akademisi’ndeki üretim serasında çelikle süs bitkileri yetiştirdiklerini söyleyen Öztürk, taflan, leylandi, ardıç, oya çalısı, alev çalısı, berberis, mor salkım, gül ve sarmaşık türlerinin üretildiğini kaydetti. 2024 yılı itibarıyla bu bitkilerin, Düzce’nin kavşak, orta refüj ve diğer yeşil alanlarında kullanılmaya başlanacağını belirten Öztürk, böylece dışarıdan bitki alımını azaltarak belediyeye ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Öztürk diğer üretim serasında ise kekik, adaçayı, biberiye ve melisa olmak üzere dört çeşit tıbbi aromatik bitki üretimi yaptıklarını dile getirdi. Kendi ürettikleri çınar, akçaağaç, dağ akçaağacı ve ıhlamur gibi ağaç türlerine ait 1 yaşındaki ağaç fidanlarının da repikaj yapılarak toprakla buluşturulduğunu belirten Öztürk, bu fidanların 3 yıl içinde belediyenin park ve bahçelerinde kullanılacağını söyledi.

Tarım Akademisi’nin önemli projelerinden biri de "Ata Tohumu Yetiştiriciliği" olacak. Başkan Faruk Özlü’nün "Düzce İçin 100 Proje" başlığı altında yer alan bu projeyle, domates, salatalık, biber, patlıcan ve kabak gibi sebze tohumlarının üretimi yapılacak.

Öztürk, ayrıca 18 dönümlük arazilerinde at yemi olarak kullanılacak arpa ve yulaf ekimi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"Katma değerli bitki yetiştiriciliğe yöneleceğiz"

Tarım Akademisi’nin çiftçilere katkılarından da söz eden Öztürk, "Tarım Akademisi olarak genç çiftçilerimize, bu işlerle uğraşmak isteyen vatandaşlarımıza teorik ve pratik olarak destek sağlamaktayız. Bu fikirle de fındık yetiştiriciliği ve meyve ağaçlarında aşılama kursları düzenledik ve kursiyerlerimize belgelerini takdim ettik. Bundan sonra ekonomik açıdan yüksek katma değer alternatif bitki yetiştiriciliği denemelerini yapacağız ve tarımsal faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.