Muğla Büyükşehir Belediyesi, eşi tarafından öldürülen Senem Şen’in anısını yaşatmak ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Anneler Günü’nde anlamlı bir projeyi hayata geçirerek, Yatağan Bahçeyaka Akıllı Tarım Çiftliği içerisinde Senem Şen Hatıra Bahçesini törenle açtı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan hatıra bahçesi, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandı. Açılış törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Senem Şen’in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Senem Şen’in annesi Fatma Koçoğlu: "Mutlu oldum. Onun unutulmaması çok hoşuma gitti. Çünkü onu çok özlüyorum artık. O da herhalde hissediyordur. Çünkü yaşamayı seven bir insandı, hayat doluydu. Çalışkan bir çocuktu. Yani sevindim. Böyle bir şey düşünülmesi çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, ise konuşmasında şunları kaydetti, "Senem’in adını yaşatacağız. Bu kötü örneklerin tekrar yaşanmaması için el birliğiyle hep beraber çalışacağız. Allah’tan rahmet veriyorum Senem’e. Adı güzelliklerle, güzel şekillerde anılıyor. Anneler Günü’müzü kutluyorum" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Bugün Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen bu program çok anlamlı oldu. Maalesef genç yaşta elim bir olay sonucu ayrılan Senem arkadaşımızın da hem burada anılıyor olması, onun isminin burada yaşatılacak olması aslında Anneler Günü’nün kutlanmasıyla ilgili bence en anlamlı organizasyonlardan bir tanesi oldu. İnşallah bunlar son bulur ama bunların son bulması için çalışmak da lazım. Biz gerçekten de bu konuda büyük bir gayret içerisindeyiz. Son olması için Muğla gibi Türkiye’nin en aydınlık, en çağdaş kentlerinden bir tanesinde bunların yaşamaması gerektiğini söylüyoruz ve aynı zamanda kendi kurumumuzda da uyguluyoruz" dedi.