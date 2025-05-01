Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sen Yeter ki Oku: Ben Okudum, Al Sen de Oku" kitap paylaşım etkinliği, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve paylaşmanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Sandıklı halkından yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar ve öğrenciler meydanda bir araya gelerek yanlarında getirdikleri kitapları birbirleriyle paylaştı. Programa Kaymakam Önder Çengel, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Türk edebiyatının önemli isimlerini canlandırdıkları sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Ayrıca öğrencilerin hazırladığı resim sergisi, meydanda kurulan stantlarda ziyaretçilere sunuldu. Günün sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, toplumda kitap okuma alışkanlığını artırma ve kültürel paylaşımı teşvik etme hedeflerine anlamlı katkılar sundu.