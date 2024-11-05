“Geçiyor Zaman” şarkısıyla büyük bir başarı yakalayan Semicenk, Türkiye’nin popüler müzik uygulamalarından fizy’de, eylülün ardından ekim ayının da en çok dinlenen sanatçısı oldu. Semicenk, hem “Geçiyor Zaman” ile en çok dinlenen şarkılar kategorisinde hem de ayın en çok aratılan sanatçıları kategorisinde zirveyi korudu.

fizy’de ekim ayında en çok aranan ve dinlenen sanatçı “Geçiyor Zaman” şarkısıyla Semicenk oldu. Geçtiğimiz ay da müzik kategorisinde Semicenk liderliğini korumuştu. Ekim ayında fizy’de en çok izlenen videolarda ise ‘Pop Bizde Popcast fizy Özel Hadise Bölümü’ öne çıktı.

Zengin müzik içeriğinin yanı sıra podcastleriyle de güçlü bir takipçi kitlesine sahip olan fizy’de ekim ayının en çok dinlenen podcast’i ise geçtiğimiz ay da zirvede yer alan “Ortamlarda Satılacak Bilgi” oldu.

En çok şarkı İstanbul’da dinlendi

fizy, ekim ayında en fazla İstanbul’da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep yer aldı.

Ekimin gözde listeleri platformda

Zengin içerikleriyle kullanıcılarına keyifli anlar yaşatan platformda ekim ayında kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında ‘fizy Top 50 Yerli’, ‘fizy Trend’, ‘Yılın Şarkıları’, ‘Karışık Kaset’, ‘POParabesk’, ‘%100 Türkçe Pop’ ve ‘En Yeniler (Yerli)’ öne çıktı.