Trabzonspor’un unutulmaz futbolcularından Semavi Uzun, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekiplerinden Maçka Belediyespor’un teknik direktörü oldu.

Maçka Belediyespor, Trabzon futbolunun marka değerini artırmayı amaçlayan iddialı bir hamleyle, Semavi Uzun’u takımın başına getirdi. Trabzonspor’da uzun yıllar forma giyerek taraftarların gönlünde taht kuran Uzun, teknik direktörlük kariyerine Maçka Belediyespor’da devam edecek.

Göreve başlamasının ardından Trabzon futbolunun bir parçası olarak yeniden sahaya dönmenin büyük bir gurur olduğunu ifade eden Semavi Uzun, "Trabzon futbolunun bir parçası olarak yeniden sahaya dönmek benim için büyük bir gurur. Maçka Belediyespor gibi köklü bir camianın hedeflerine ulaşmasına katkı sunmak istiyorum. Hem taktiksel anlamda hem de oyuncu gelişiminde önemli adımlar atacağız. Bu süreçte taraftarlarımızın desteği en büyük gücümüz olacak. Birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Maçka Belediyespor’da yeni dönem

Maçka Belediyespor yönetimi ise transferle ilgili yaptığı açıklamada, Semavi Uzun’un hem Trabzon futbolu için bir değer olduğunu hem de genç oyuncuların gelişiminde önemli bir rol oynayacağına inandıklarını belirtti. Uzun’un liderliğinde takımın saha içindeki performansını artırmayı ve Bölgesel Amatör Lig’de üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Semavi Uzun’un teknik direktör olarak göreve gelmesi, Maçka Belediyespor taraftarları arasında büyük bir heyecan oluşturdu. Trabzon futbolunun simgelerinden biri haline gelen Uzun’un, bu kez teknik direktörlük koltuğunda takımına yeni bir vizyon kazandırması bekleniyor. Maçka Belediyespor, Semavi Uzun yönetiminde ligde iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanırken, tüm gözler sezon boyunca sergilenecek performansa çevrildi.