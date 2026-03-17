EDİRNE (İHA) - Edirne'de Kadir Gecesi dolayısıyla başta Selimiye Camii olmak üzere selatin camilerde programlar düzenlendi. Restorasyonun ardından ibadete açılan Selimiye Camii'nde yoğunluk yaşanırken, cami dolup taştı.

Edirne'de bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla selatin camilerde programlar gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılan Selimiye Camii, vatandaşların yoğun ilgisiyle doldu. Cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar ibadetlerini avluda yaptı. Osmanlı'nın şaheserlerinden biri olan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen Selimiye Camii'ne Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçiler, çevre illerden gelen vatandaşlar ve Edirneliler akın etti.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, mevlit ve ilahiler okundu. Din görevlileri tarafından verilen vaazda Kadir Gecesi'nin önemi anlatıldı. Duaların ardından cemaat teravih namazını kıldı.

Öte yandan camide muhafaza edilen ve İslam dünyasında büyük önem taşıyan Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı. Vatandaşlar sıraya girerek Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti. Vatandaşlar ise restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından camide yeniden ibadet edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.