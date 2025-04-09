Selim’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi saklandığı yerde yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, ‘Aranan Şahısların Yakalanmasına’ yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Jandarma, hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 yıl, 6 ay ceza kararı bulunan 1 kişi Kars’ın Selim ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.