Karşıyaka’da son olarak kulüp müdürü olarak görevde bulunan Selim Çınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeşil-kırmızılı ekibe veda etti.

Karşıyaka Spor Kulübü’nde 2001’den beri basketbol şubesinde görev yapıp, 11 sezon boyunca da genel menajerliği üstlenen Selim Çınar’la geçtiğimiz günlerde kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Son olarak yeşil-kırmızılılarda kulüp müdürü görevinde bulunan Selim Çınar da sosyal medya hesabı üzerinden veda paylaşımı yaptı. Karşıyaka’nın kendisine çok fazla şey kattığını ifade eden Çınar, "24 yıldır içinde bulunduğum, her anını gururla yaşadığım, bana yalnızca bir meslek değil, hayat adına da çok şey katan 113 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü’nden geçtiğimiz hafta itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Bu uzun yolculuk boyunca farklı unvanlarla, farklı görevlerde yer alırken birlikte çalıştığım tüm sporculara, antrenörlere, spor adamlarına, ekip arkadaşlarıma, kulüp personeline ve Karşıyaka Belediyesi çalışanlarına emekleri için en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Ayrıca, desteklerini her zaman yakından hissettiğim ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm yöneticilerime, başta Yaşar Ailesi ve ailenin her bir ferdine olmak üzere, kulübümüzü destekleyen tüm sponsor ve temsilcilere şükranlarımı sunuyorum. Ve elbette, bu büyük camianın en özel parçası olan Karşıyaka taraftarı Sizlerle yaşanan her an, her mücadele, her zafer benim için unutulmazdı. Varlığıyla bu kulübü her zaman daha da güçlü kılan büyük Karşıyaka ailesine en derin sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.