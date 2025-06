Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi, 2024-2025 eğitim öğretim dönemini atölyeden eğitim alan çocukların el becerileri ile ortaya koydukları ürünlerin sergilendiği sergiyle tamamladı.

Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde yıl sonu sergi ve mezuniyet heyecanı yaşandı. Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin sanat temasıyla kurduğu ve çocukların el becerilerini geliştirerek onlara yeni ufuklar kazandırdığı Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi, dönem boyunca çini, seramik, kağıt katlama, ahşap ve resim atölyelerinde eğitimler verdi. 2024-2025 eğitim yılında sabah ve öğle grubu olmak üzere iki dönem şeklinde, toplam beş atölyede 6 bin 535 öğrenci ve yetişkin el becerileri eğitimi aldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, belediye meclis üyeleri de düzenlenen yıl sonu programına katılarak çocukların bu mutlu gününe ortak oldu.

"Her çocuğumuz büyük bir yetenek, büyük bir kabiliyet olduğuna inanıyoruz"

Selçuklu’nun Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim Sistemini Türkiye’de öncü olarak uygulayan ilçe olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu programlara Sille Tabiat Okulumuzla başlamıştık. Daha sonra Sanat ve Tasarım Atölyesi, Trafik Eğitim Parkı, Selçuklu Gelişim Teknoloji Akademisi ve Kongre Merkezi’nde faaliyetlerini devam ettiren Sanat Akademisi ile devam ettik. Selçuklu’muzda çok şükür her alanda gençlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza kendilerini ifade edebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini, ilgilerini, kabiliyetlerini keşfedecekleri ortamları oluşturmuş durumdayız. Bu durum bizi son derece mutlu ediyor. Binlerce, on binlerce gencimiz bu atölyelerde faaliyetlere katılıyor ve bunu çok önemsiyoruz. Çünkü her zaman ifade ediyoruz; gençlerimizin sadece akademik başarısı önemli değil. Onların önce kendilerini tanımaları gerekiyor. Önce kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilecek alanları seçmeleri ve bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri, yetiştirmeleri gerekiyor. Bunun için de onlara fırsat vermemiz gerekiyor. Çünkü inanıyoruz ki her çocuğumuz aslında büyük bir yetenek, her çocuğumuz büyük bir kabiliyet. Biz yeter ki onların kendilerini tanımalarına fırsat verelim ve kendilerini geliştirebilecekleri ortamları da oluşturalım. Bu manada yaptığımız işin çok önemli çok kıymetli bir iş olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim Sistemi de bu işin ne kadar bu yapılan uygulamaların ne kadar doğru bir uygulama olduğunu bize zaten göstermiş durumda. Ümit ediyorum ki bütün Türkiye’mizde çocuklarımız bu modelle, bu eğitim sistemiyle tanışsınlar ve bu uygulamalar bütün Türkiye’ye yayılsın" dedi.

"Türkiye Yüzyılı’nı inşallah buralarda eğitim alan gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte inşa edeceğiz"

Ortaya konulan başarılı çalışmalarda kurumlar arası işbirliğinin büyük önemi olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, "Tabii buradaki yapılan çalışmalar sadece fiziki bir mekanın oluşturulmasıyla elde edilen çalışmalar değil. Burada başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere bütün ekibinin, okul müdürlerimizin, koordinatörlerimizin, öğretmenlerimizin ve okul dışı öğrenme ortamlarında görev alan usta öğreticilerimizin ve ailelerimizin çok büyük emekleri ve gayretleri var. Onların bu azmi olmasa, bu gayreti olmasa bu neticeleri elde etmemiz mümkün değil. Başta ilçe milli eğitim müdürümüz olmak üzere tüm ekibine, idarecilerimize, okul müdürlerimize, koordinatör hocalarımıza, atölye programlarında görev olan değerli usta öğreticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten özveriyle, severek, mesai kavramı düşünmeden bu işi yapıyorlar. Sadece atölyelerimizde değil dış mahallelerimizde okullarımıza giderek de bu faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bunlar tamamen büyük bir gayretin, azmin neticesi. Gençlerimizin gözlerindeki azmi, o ışığı her zaman en güçlü şekilde görüyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı’nı inşallah buralarda eğitim alan gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte inşa edeceğiz ve bu konuda her zaman öğrencilerimize, gençlerimize, çocuklarımıza güveniyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nda hem Türkiye coğrafyasında hem de dünya coğrafyasında söz sahibi olan bir ülke olacağız ve bu ülkenin idarecileri de bugün bu atölyelerde yetişen, eğitim alan gençler olacaklar" ifadelerini kullandı.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da Selçuklu Belediyesine, bu atölyelerde öğrencilere sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür etti.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, "Bu konuda Selçuklu Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Belediyemizin bu çalışmalarına destek veren Milli Eğitim Müdürümüze de teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından eğitim dönemini başarıyla tamamlayan öğrenci ve eğitmenlere sertifikaları verildi. Program protokolün sergi alanını gezmesiyle son buldu.