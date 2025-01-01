Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Selçuklu Fen Lisesi için inşa ettiği kapalı spor salonu ve suni çim saha projesini tamamlayarak öğrencilerin kullanımına sundu. Öğrenciler için birçok ayrıntının düşünüldüğü tesis çok fonksiyonlu yapısıyla dikkat çekiyor.

Selçuklu Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalarda eğitimi ve öğrencilerin eğitim gördüğü fiziki imkanların iyileştirilmesini öncelemeye devam ediyor. Bu çerçevede projelendirilen Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha’nın yapımı tamamlandı. Yapımı tamamlanarak okulun kullanımına sunulan tesiste 4 farklı spor branşına hizmet edecek spor salonu, 2 adet soyunma odası, teknik alanlar ve duşlar yer alıyor. Zemin katta ise hentbol ölçeğinde spor salonu, 2 adet soyunma odası, bay-bayan öğretmenler odası ve duş alanları bulunuyor.

“Öğrencilerimizin nitelikli ortamlarda eğitim almalarını önemsiyoruz”

Selçuklu’da eğitimi her zaman öncelediklerini ve bunu da sahadaki çalışmalarla taçlandırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Aydınlık geleceğimize kapı aralayan çocuklarımızın eğitimlerine onların eğitim aldıkları imkanları iyileştirerek destek oluyoruz. Öğrencilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hem okul hem de spor alanları inşa ediyoruz. Çünkü onların daha nitelikli ortamlarda eğitim alabilmeleri bizler için hem önemli hem de memnun edici bir dinamik. Çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor ve onlar için ne yapsak az. Bu çerçevede Selçuklu Fen Lisemizde kapalı spor salonu ve suni çim saha ihtiyacı vardı. Selçuklu Belediyesi olarak lisemizde gayet modern, spor alanındaki tüm imkanlarını karşılayacak spor salonu ve yanında bir de suni çim sahayı kazandırmak için çalışmalara başladık ve günümüz şartlarına uygun ve tüm detaylar düşünülerek inşa edilen spor alanlarımızı tamamlayarak öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Hem eğitim hem de spor alanında ilçeye değer katacak bu yatırımın hem eğitim hem de spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.