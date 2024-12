Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Teknoloji ve İnovasyon Öğrenci Sempozyumu, bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini öğrencilerle buluşturdu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda teknoloji ve inovasyonun sunduğu fırsatlar ve güncel gelişmelere dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Selçuk Üniversitesi ile Sinop Üniversitesi öncülüğünde Teknoloji Fakültesi, Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Gençlik Vadisi Koordinatörlüğü, Milli ve Yerli Sancak Topluluğu, Algoritma ve Yapay Zeka Topluluğu ile Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu tarafından düzenlenen Selçuk Üniversitesi 3. Teknoloji ve İnovasyon Öğrenci Sempozyumu, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi’ndeki Müze Binası’nda gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını Gençlik Vadisi Koordinatörü ve Teknoloji Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Terzioğlu yaptı. Türkiye Yüzyılı vizyonunda, mühendislerin rolünün son derece kritik olduğuna dikkat çeken Terzioğlu, “Mühendisler olarak bizler, ülkemizin uluslararası arenada daha etkili ve güçlü bir konuma gelmesi için inovasyon ve teknolojik gelişmelerin öncüsü olmalıyız” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu da “Türkiye’yi dünyanın zirvesine sizler ve sizlerin bakış açısı oturtacak. Şu an itibarıyla Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Tarımdan sağlığa her alanda teknolojinin kullanım alanı olduğunu biliyoruz ama bunu uygulamakta zorlanıyoruz. Sizlerin sağlam temelle almış olduğunuz eğitimle ve oluşturacağınız bakış açısıyla bunu topluma yayabiliriz” diye konuştu.

Programa çevrim içi katılan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de “Bu tarz etkinlikleri düzenlemekteki amacımız; yerli ve milli teknoloji hamlesine, ulusal teknolojik kalkınmaya katkı sunmak ve öğrencilerimizin bu alandaki kapasitelerini artırmak. Gençlerimizin hayal edebilme ve projelerini hayata geçirmelerine imkan sağlamak. Özellikle girişimcilik ve inovasyon eko sistemine dahil olmalarını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Programa konuşmacı olarak katılan ve “Liderlik + Motivasyon + Yenilikçilik = Gelecek” başlıklı sunum yapan Endüstri Yüksek Mühendisi Gökhan Taşdeviren ise Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Türkiye’de ilk yapay zeka yüksek lisans tezini sunan Taşdeviren, her yıl 170 mühendislik fakültesinden 30 bin mühendisin olduğunu ve bu yarışta pes etmeden mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.