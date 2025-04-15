Selçuk Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisi projesi çerçevesinde Bilim İletişimi Ofisi kuruldu.

YÖK bünyesinde kurulan Bilim İletişimi Ofisi, üniversitelerde üretilen bilimi yüksek ve güçlü bir sesle hem Türkiye’de hem de dünyada daha etkin duyurmayı amaçlıyor. Bilim insanlarının aralarındaki bağları güçlendirmeyi ve güç birliği oluşturmayı da hedefleyen ofis ile uluslararasılaşma stratejisine önemli katkılar sunulması planlanıyor. Selçuk Üniversitesi de YÖK tarafından hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisi projesi çerçevesinde Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde Bilim İletişimi Ofisini kurdu. Bilim İletişimi Ofisi; üniversitede üretilen bilimsel bilgiyi, bilim çevrelerinin yanı sıra halkın daha kolay erişebileceği ve kavrayabileceği şekilde haber ve içerik olarak hazırlayacak. Yapılan çalışmalar; gazete, televizyon ve radyo gibi geleneksel medya araçlarının yanı sıra üniversitenin kurumsal sosyal medya hesapları ve özel olarak oluşturulan "Selçuk Bilim" hesapları üzerinden halkın tüm kesimlerine aktif bir şekilde duyurulacak.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, YÖK tarafından tüm üniversitelerde hayata geçirilen bilim iletişimi projesinin bilimsel bilginin kamuoyuna ulaştırılmasında önemli bir adım olduğunu söyledi. Yılmaz, "Üniversitelerimizde dünya çapında çalışmalar yapılıyor. Akademisyenlerimiz, ses getiren projeler hayata geçiriyor ve uluslararası nitelikli yayınlara imza atıyor. Bu bilginin halka doğru ve etkin şekilde ulaştırılması bilime ve bilim insanlarına güveni tazelerken doğru bilginin günlük yaşamda da etkinliği artacaktır. Selçuk Üniversitesi olarak Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz ve Bilim İletişimi Ofisimizle kamuoyunu aydınlatma görevimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha etkin sürdüreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.