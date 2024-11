Şehzadeler Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi ile Şehzadeler Gündüz Bakımevleri ve Kreşlerinde görev yapan öğretmenler için düzenlenen özel kutlama programı, öğretmenlerin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşti.

Programa, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda öğretmen katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte, öğretmenlerin meslek hayatındaki özverisi, emeği ve topluma sağladıkları katkılar vurgulandı. Başkan Gülşah Durbay, yaptığı konuşmada öğretmenlerin toplumdaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine ulaşmalarında rehber olan ışıklardır. Her türlü övgüyü ve saygıyı fazlasıyla hak eden siz kıymetli öğretmenlerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanındayız. Öğretmenler Günü’nüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Eğitime verdiğiniz katkılar, toplumumuzu aydınlatan birer meşaledir." Konuşmanın ardından düzenlenen yemekte, öğretmenler hem meslektaşlarıyla keyifli vakit geçirme imkanı buldu hem de belediye başkan yardımcıları ve Başkan Durbay ile birebir sohbet etti. Başkan Durbay, öğretmenlerin öneri ve taleplerini dinleyerek, Şehzadeler Belediyesi’nin eğitime yönelik projelerle her zaman destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Katılımcılar, bu anlamlı organizasyon için Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür ederek, böylesine önemli günlerde hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.